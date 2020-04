VBZ fahren fast ohne Passagiere – Im Geistertram durch die leere Stadt Seit einem Monat fährt Trampilotin Jacqueline Stuckert mit praktisch leeren Wagen durch eine Stadt im Tiefschlaf. Sie erzählt, wie sich das anfühlt und was sie jetzt auf den Strassen plötzlich alles sieht – ein Protokoll. Michel Wenzler

Jeden Tag werden die Wagen im Tramdepot in der Zürcher Kalkbreite gereinigt. Foto: Keystone

Von einem Tag auf den anderen hat sich in Zürich viel verändert. Seit dem Lockdown ist es hier sehr ruhig, richtig gespenstisch. Das ist man sich in dieser Stadt nicht gewohnt. Zwar ist es am Morgen auch sonst immer ruhig, nachdem die Pendler mit dem Tram zur Arbeit gefahren sind. Aber nun haben wir nicht einmal mehr diese Passagiere. Die Stadt ist richtig ausgestorben. Zürich pulsiert normalerweise, es läuft immer etwas. So still wie jetzt ist es nicht einmal während der Schulferien.