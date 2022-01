Neuer Herrscher des Sudan – Im Hauptberuf ist er Massenmörder Mohammed Hamdan Daglo ist Genozidverbrecher, Vergewaltiger, Dieb, Lügner – und seit Sonntag auch der mächtigste Mann des Sudan. Bernd Dörries aus Kapstadt

Er steht trotz all seiner gut dokumentierten Verbrechen noch auf keiner Sanktionsliste: Mohammed Hamdan Daglo. Foto: AFP

Ein Kamelhändler hat in der arabischen Welt vielleicht nicht einen ganz so halbseidenen Ruf wie der Gebrauchtwagenhändler im Abendland, ganz weit oben steht er aber auch nicht in der Rangliste der angesehensten Tätigkeiten. Schaut man in den Lebenslauf von Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, dann war die Tätigkeit des Kamelhändlers noch die moralisch einwandfreiste in den je nach Quelle 46 oder 47 Jahren seines Lebens, sieht man mal von einer Episode als Möbelhändler ab. Hemeti ist hauptberuflich Massenmörder, Genozidverbrecher, Vergewaltiger, Dieb, Lügner – und seit Sonntag auch der mächtigste Mann des Sudan.