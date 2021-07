Gastronomie in Hettlingen – Im Hirschen geht das Licht aus Der Gasthof Hirschen, in den letzten Jahren ein Flammkuchenrestaurant, geht am Samstag für immer zu. Das Sägereiareal in Hettlingen, zu dem die Wirtschaft gehört, wird schon bald umgebaut. Dagmar Appelt

Das Sagi-Areal mit dem Restaurant Hirschen in Hettlingen wird umgebaut. Die Kastanie und die Fassade der Wirtschaft werden bleiben. Foto: Madeleine Schoder

Dass der Gasthof Hirschen seine Tore schliessen wird, wusste man, jedoch nicht wann. Die über 180 Jahre alte Dorfbeiz gehört zum prominent gelegenen Sägereiareal am Dorfeingang von Hettlingen, das ab Herbst zu Wohnraum umgebaut wird. Der Gestaltungsplan dafür wurde im letzten Herbst genehmigt.

Jetzt steht das Ende unmittelbar bevor: Irene und Jacky Meletta, die das Dorfrestaurant in den letzten 14 Jahren geführt haben, werden ihre Gäste an diesem Samstag zum letzten Mal bewirten. «Wir haben hier eine sehr gute Zeit gehabt», sagt das Wirtepaar aus Dachsen. Die Menükarte mit über 70 verschiedenen Flammkuchensorten fand Anklang und wurde zur Marke. Der Hirschen war deshalb in den letzten Jahren ein beliebtes Flammkuchenrestaurant.

