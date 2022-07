Kolumne Landluft – Im Hitzewahn Die Temperaturen steigen und damit auch das Stresslevel unserer Autorin. Fabienne Grimm

Von einem frischen Wind können Kühe derzeit nur träumen. Illustration: Ruedi Widmer

«36 Grad, kein Ventilator, das Leben kommt mir gar nicht hart vor» – mit diesen Worten sang sich die Band 2raumwohnung in den Nullerjahren einen Sommer lang in die Top Ten auf meinem iPod mini und durch die Stereoboxen in mein Teenager-Zimmer. Sommer, Sonne und Partys waren für mich damals so etwas wie ein Lebensgefühl.

Denke ich heute an die Zeilen, würde ich am liebsten «Fake News» schreien. Denn wenn die Ziffern auf dem Thermometer in die Höhe schiessen, schliessen sich meine Stresshormone gleich an. Viel härter als während einer Hitzewelle kann mein Leben gar nicht werden.

Das fängt schon beim Ventilator an, den man im Keller aus Kisten voller Weihnachtskugeln und Winterkleidung bergen muss. Das allein ist schon mühsam. Viel schlimmer ist aber, dass man im muffigen Kellerabteil all jenen Dingen begegnet, an die man eigentlich lieber nicht denken möchte: den Bergen noch ungebündelter Kartonschachteln zum Beispiel. Oder der Campingausrüstung, die man vor Jahren mal gekauft und dann nie benutzt hat. Und ist der Ventilator endlich im Schlafzimmer und das Kellerabteil wieder verdrängt, sind da die verklebten Augen und der trockene Mund am Morgen.

Doch damit nicht genug. Will man sich zum Frühstück Pfirsiche ins Müesli schnetzeln, wird man zuerst von einer Horde Fruchtfliegen überwältigt, die eben gerade noch – da bin ich mir ziemlich sicher – über die Essigfalle lachten. Und dann sind da der schlechte Schlaf, die Sonnenbrände, die überfüllten Badis, der hohe Deo-Verbrauch und schliesslich die irritierten Seitenblicke, wenn man sich im Supermarkt zu lange vor dem Tiefkühlregal aufhält, ohne etwas in den Warenkorb zu legen.

