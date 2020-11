Bäume in Winterthur – Im Juchpark müssen Birken weichen 103 Bäume muss die Stadt diesen Winter fällen – aus Sicherheitsgründen. Im Juchpark sind es fünf Birken. Elisabetta Antonelli

Diese Birken beim Juchpark muss die Stadt fällen. Foto: PD

Auf den ersten Blick wirken die Birken vital und gesund, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Doch ihre Wurzeln sind krank und faul. Stadtgrün hat alle Birken im Juchpark untersucht, zwei Birken waren bei mittelstarkem Wind umgestürzt, diese sind mittlerweile ersetzt. Fünf müssen gefällt werden – wegen «Standsicherheitsproblemen». Auch für diese ist Ersatz geplant. Laut Beat Kunz, Bereichsleiter Stadtgrün, sind die Birken im Juchpark 80- bis 90-jährig.

Insgesamt müssen diesen Winter 103 Bäume in der Stadt gefällt werden. Dennoch wachse der Baumbestand in öffentlichen Freiräumen seit Jahren konstant. Jährlich kommen rund 50 Bäume dazu, weil alle gefällten Bäume «konsequent ersetzt werden». Aktuell beträgt der Baumbestand im Siedlungsraum in der Obhut von Stadtgrün 14’207 Bäume.