100 Jahre Eingemeindung – Im «Kiosk Utopia» wird gepflanzt und gebacken Auf der Allmend Grüzefeld steht eines der fünf «Stadtlabore», mit denen Winterthur in die Zukunft blicken möchte. Am Freitag waren Träume gefragt. Helmut Dworschak

Besucher Josef Leuenberger aus Etzwilen gibt Brooke Jackson Tipps fürs Gärtnern und hat Radieschensamen zum Säen mitgebracht. Foto: Madeleine Schoder

Freitagnachmittag, halb zwei. Wir sitzen in der Lounge im ersten Stock des Turms. Gerade geht ein älteres Pärchen unten durch. «Die sehen wir hier regelmässig», sagt Brooke Jackson. Zusammen mit Paulina Kerber betreut sie die Projekte des Stadtlabors «Common Ground», was auf Deutsch so viel wie «gemeinsamer Boden» bedeutet. Der Name passt: Wir befinden uns auf der Allmend Grüzefeld – «Allmend» nannte man früher die Grundstücke, die von einem Kollektiv genutzt werden durften.