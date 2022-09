Blackout in Zürich – Im Kreis 2 ist der Strom ausgefallen In den Quartieren Wollishofen und Enge ist am Freitagabend in zahlreichen Wohnungen und Läden plötzlich das Licht ausgegangen.

Im Kreis 2 ist am Freitagabend der Strom ausgefallen. Der Pikettdienst des Elektrizitätswerks arbeitet an einer Lösung. Foto: 20 Minuten

Wie das Onlineportal «20 Minuten» berichtet, ist in der Stadt Zürich am Freitagabend stellenweise der Strom ausgefallen. Betroffen seien die Quartiere Wollishofen und Enge. Telekommunikationsmittel seien in diesem Gebiet ebenfalls gestört. Auch in den sozialen Medien berichten mehrere Personen davon, dass in Läden oder Wohnungen im betroffenen Gebiet der Strom ausgefallen sei.

Auf der Website des städtischen Elektrizitätswerks heisst es, dass um 17.42 Uhr eine «11-Kilovolt-Störung» im Gebiet Wollishofen/Leimbach-Seestrasse aufgetreten sei. Die Ursache ist noch unbekannt. Gegenüber «20 Minuten» teilten die Elektrizitätswerke mit, dass der Pikettdienst ausgerückt sei und mit Hochdruck an einer Lösung arbeite.

