Kurzfilmtage Winterthur – Im Kurzfilmfestival steckt viel Logistik John Canciani und Stefan Dobler leiten eines der grössten Kurzfilmfestivals Europas. Irene Genhart

John Canciani (links) und Stefan Dobler mit dem Stundenplan für den Sonntag. Foto: Marc Dahinden

Der Geschäftssitz an der Steiggasse ist ein industriell eingerichteter Workspace. An der Wand hängen gerasterte Tafeln mit farbigen Post-its. Das ist der Stundenplan für sechs Tage. Auf den Zetteln stehen Chiffren wie «GF II» oder «CHW III», die nur Eingeweihte verstehen. Gerade beugen sich der künstlerische und der kaufmännische Leiter, John Canciani und Stefan Dobler, über so eine Tafel und platzieren einen Event. Mit ihrem 60-köpfigen Team setzen sie den Plan in die Tat um. Im Ergebnis steckt viel Logistik.