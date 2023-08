Die Ausgangslage

GC-Trainer Bruno Berner und seine Mannschaft warten in dieser Saison noch auf einen Sieg: Aus den Partien gegen Servette und Lausanne resultierte lediglich ein Zähler. Im Heimspiel gegen den FC Basel geht es für die Zürcher also darum, den ersten Vollerfolg in der noch jungen Spielzeit zu realisieren.

Der FC Basel ist in der Liga mit einer Niederlage gegen St. Gallen und einem Sieg gegen Winterthur in die Saison gestartet. Im europäischen Geschäft musste das Team von Trainer Timo Schultz unter der Woche jedoch einen herben Dämpfer hinnehmen: Bereits in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation scheiterte man am kasachischen Vertreter Tobol Kostanay. Die Reise durch Europa – die für die Basler in der vergangenen Spielzeit erst im Halbfinal endete – endet nun schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Dennoch bleibt nicht lange Zeit, darüber hinwegzukommen. Zurück im Liga-Alltag ist volle Konzentration vonnöten, wenn man in der Super League nicht auch bereits früh unter Druck geraten will.