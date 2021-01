ZSC-Revanche gegen Biel – Im letzten Drittel enden die Parallelen Die ZSC Lions revanchieren sich mit einem 2:0 gegen Biel für die Niederlage in der Altjahreswoche. Mit Chris Baltisberger verlieren sie aber den Vorkämpfer. Marco Keller

Wer vor neun Tagen dem letzten Duell der beiden Teams an selber Stätte assistiert hatte, erlebte in den ersten beiden Dritteln einige Déjà-Vus. Wiederum stand es nach 40 Minuten 1:0 für die Zürcher, wiederum war die Führung gegen Biel nicht unverdient, und erneut hätte der Vorsprung auch höher ausfallen können.

Die Lions liessen aber im zweiten Abschnitt etliche Topchancen ungenutzt: So scheiterten Tim Berni und Roman Wick am Pfosten, und vergab Simon Bodenmann solo aus kürzester Distanz. Das frühe 1:0 durch Sven Andrighetto blieb einziger Lohn für einen bemühten, aber längst nicht fehlerfreien Auftritt des Teams von Rikard Grönborg.

So blieben die Seeländer im Spiel, und auch sie hatten einige Chancen gehabt, Ludovic Waeber wehrte aber souverän ab. Und hier hofften die ZSC-Fans an den Bildschirmen, zu Hause dass die Parallelen aufhören. Denn am 30. Dezember hatte er im Schlussabschnitt zwei nicht unhaltbare Gegentore kassiert, und war damit an der Wende zum 1:3 nicht unschuldig.

Biel schwächt sich selber

Diesmal hielt der ehemalige Freiburger auch in jener Phase dicht, und kurz nach dem Ende einer Strafe gegen Berni war nach einem Konter wieder die Zürcher Paradelinie erfolgreich – diesmal traf Garrett Roe auf Zuspiel von Andrighetto. Und weil die Bieler anschliessend innert Kürze total zehn Strafminuten kassierten, schwächten sie sich entscheidend selber.

Die Besten Infos einblenden ★★★ Garrett Roe Gibt mit seiner wirbligen, aufsässigen Spielweise die Marschrichtung vor. Seinem Insistieren entspringt das 1:0, für die Entscheidung sorgt er selber. ★★ Ludovic Waeber Vor einer Woche hatte er im letzten Drittel nachgelassen, diesmal verdient sich der Goalie den Shutout mit Glanzparaden. ★ Sven Andrighetto Mit einem Tor, viel Zug aufs Tor und technischen Kabinettstücken zeigt der Königstransfer, wozu er fähig ist.

Auf Zürcher Seite war es nicht der Abend der Baltisberger-Brüder. Chris verdrehte sich nach wenigen Minuten unglücklich das Bein, musste von Teamkollegen in die Garderobe begleitet werden und kam nicht mehr zurück. Bei ihm besteht Verdacht auf einen Unterschenkelbruch. Seinen Platz in der ersten Sturmreihe neben Andrighetto und Roe nahm anschliessend Fredrik Pettersson ein.

Phil Baltisberger hatte wenige Minuten später Glück, dass eine Charge an der Bande gegen seinen früheren Teamkollegen Mike Künzle nicht einmal sanktioniert wurde. Bass erstaunt über das Nicht-Verdikt war auch der Sünder, hatte er doch bereits auf der Strafbank Platz genommen, durfte diese aber sogleich wieder verlassen. Für den blutenden Künzle war der Arbeitsabend damit ebenfalls vorzeitig beendet, die Bieler Verletztenliste wird damit immer länger.

Physisch scheint der ZSC für das Mammutprogramm der nächsten Wochen gerüstet. Auch in der Schlussphase des vierten Spiels innert sieben Tagen war kein Nachlassen zu spüren. Nächster Prüfstein sind schon am Sonntag die SCL Tigers, anstelle des HC Lausanne, der sich in Quarantäne befindet.

EVZ gewinnt Spitzenkampf

Das Spitzenspiel zwischen Zug und Biel entschieden die Zentralschweizer für sich. Den Grundstein für den 6:3-Sieg legte der EVZ bereits im torreichen Startdrittel, das er mit 4:2 gewann. Yannick Zehner glänzte in der wichtigen Partie als dreifacher Torschütze. Damit verfügt der Leader neu über sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, der seit Freitagabend ZSC heisst.

In der letzten Partie vom Freitagabend kam Genf im zweiten Direktduell gegen Lugano innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Sieg: Die Westschweizer gewannen 5:2, am Donnerstag war ein deutlicher 7:3-Triumph resultiert.