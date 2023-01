Remis am Yellow Cup – Im letzten Spiel braucht die Schweiz einen Sieg Mit dem «Final» zwischen der Schweiz und Österreich endet am Sonntag der Yellow Cup in der Axa-Arena. Die Schweizer spielten 29:29 gegen Kap Verde und benötigen einen Sieg, um ihren Titel verteidigen zu können. red

Die Schweizer (im Bild Andy Schmid) mussten sich am Samstag am Yellow Cup mit einem Unentschieden gegen Kap Verde begnügen. Ennio Leanza (Keystone)

Die Handballer von Kap Verde hatten am Freitag, dem ersten Turniertag des Yellow Cups, trotz der Niederlage gegen Österreich angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen ist. Tags darauf trotzte der Zweite der Afrikameisterschaft den Schweizern, die nach Torhüter Nikola Portner nun auch auf den angeschlagenen Abwehrchef Samuel Röthlisberger verzichten mussten, ein 29:29 ab. Sie hatten in der packenden Schlussphase in der Axa-Arena verschiedentlich die Chance, im zweiten Treffen den ersten Sieg gegen Kap Verde einzufahren, kamen aber nicht über ein Unentschieden hinaus.

«Wir spielten eine sehr gute erste Hälfte im Angriff, die Verteidigung war da aber nicht gut», bilanzierte Nationaltrainer Michael Suter. «Wir spürten den kurzfristigen Ausfall von Samuel Röthlisberger und natürlich denjenigen von Nikola Portner. Wir haben uns anschliessend reingekämpft. In der Defensive konnten wir uns in der zweiten Halbzeit steigern. Dann aber liessen wir die Präzision im Abschluss vermissen.»

Die Entscheidung über den Turniersieg fällt am Sonntagnachmittag im abschliessenden Match. Die Schweizer brauchen dabei einen Sieg über das bisher makellose Österreich, um den Titel von 2020 erfolgreich verteidigen zu können und den achten Sieg an diesem traditionsreichen Turnier einzufahren.

Schweiz – Kap Verde 29:29 (20:18) Infos einblenden Axa-Arena. – 1665 Zuschauer. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 4-mal 2 gegen Kap Verde. – Schweiz: Scheidiger/5 Paraden, Grazioli/4, Seravalli/2; Schmid (3 Tore), Meister, Rubin (2), Tynowski (3), Manuel Zehnder (3), Lier (2), Röthlisberger, Küttel (3), Gerbl (2), Samuel Zehnder, (8/6), Willecke, Laube (2), Sadok Ben Romdhane (1), Mehdi Ben Romdhane. Österreich – Japan 39:30. Rangliste: 1. Österreich 2/4. 2. Schweiz 2/3. 3. Kap Verde 2/1. 4. Japan 2/0. Letzte Spiele am Sonntag. 13.30 Uhr: Japan - Kap Verde. 16.00: Schweiz – Österreich.

