Das Gehirn der Swiss – Im Nervenzentrum der Airline will man für den Sommer gerüstet sein Verspätung, Panne, Sturmfront. Die Einsatzleitstelle soll die kleinen und grossen Probleme des Flugalltags lösen. Am Mittwoch lud die Swiss zum Blick hinter die Kulissen. Florian Schaer

Der Austausch zwischen Besatzungen und Operation Center passiert nicht nur vom Cockpit aus, sondern zuweilen auch im persönlichen Zwiegespräch. Foto: Balz Murer

Die Gewitterabkühlung vom Dienstagabend war vielen willkommen. Weniger gelegen kam sie der Crew von Swiss-Flug LX 1353 zwischen Warschau und Zürich. «Aufgrund der schwierigen Wettersituation wurde dem Piloten bald klar, dass aus der Landung in Kloten nichts mehr werden würde», sagt Mark Ansems. Als Head of Operations Steering ist er bei Swiss mit zuständig für das Netzwerk. Mit ihrem Problem wandte sich die Besatzung nun an das «Operation Control Center» (OCC) der Fluggesellschaft in Kloten.