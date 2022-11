Schule in Winterthur – Im neuen Schulhaus Wallrüti ist das Unterrichten schwierig Aus Sicht des Stadtrats ist das neue Sek-Schulhaus Wallrüti innovativ. Lehrpersonen kritisieren Mängel, die das Unterrichten erschweren. Helmut Dworschak

Innovatives Konzept: Freiliegende Gänge führen im neuen Schulhaus an den Fensterfronten der Klassenzimmer entlang. Foto: Madeleine Schoder

Das neue Sek-Schulhaus Wallrüti in Oberwinterthur wirkt von aussen zweifellos cool und spektakulär, es erinnert an ein Raumschiff oder an ein Wesen mit «Mickey Mouse»-Ohren, wie der «Landbote» im Juli schrieb. Rund zehn Wochen nach Inbetriebnahme im August herrscht allerdings unter den Lehrpersonen kaum Begeisterung.