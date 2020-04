Beatmungstechnik aus Winterthur – Im Notfall könnte das Ventil aus dem 3-D-Drucker zum Einsatz kommen Ein Winterthurer Ingenieur hat ein druckbares Ventil entwickelt, das die gleichzeitige Beatmung mehrerer Patienten an einem Gerät ermöglichen soll. Nina Thöny

Der ZHAW-Ingenieur Dominik Textor möchte mit seinem Ventil einen Beitrag in der Corona-Krise leisten. Foto: zvg

In einigen Ländern werden während der Corona-Krise die Beatmungsgeräte knapp. Auch Ventile, mit denen der Beatmungsdruck reguliert werden kann, sind in der aktuellen Situation teilweise nicht mehr erhältlich. Das hat Dominik Textor, Ingenieur an der ZHAW, festgestellt und sich das Ziel gesetzt, eine Lösung zur Behebung der Lieferengpässe zu finden.