Saisonstart offene Rennbahn – Im Oerliker Rad-Oval ist sogar der Beton heimelig Nach zwei komplizierten Corona-Jahren finden auf der Oerliker Radrennbahn wieder regulär Rennen statt. Eines ist geblieben: Mehr Idylle findet man in Zürich selten. Emil Bischofberger

Gehören auch zur Rennbahn: Die Steher mit ihren laut knatternden Motoren. Foto: Urs Jaudas

Was macht den Oerliker Dienstagabend aus? Der Bratwurstduft, dazu die Abendsonne, die hier tiefer zu stehen scheint als anderswo in der Stadt? Oder die laut knatternden Motoren der Stehertöffs, die mit sechs waghalsigen Velofahrern an ihren Hinterrädern in hohem Tempo Runden drehen?

Eine bekannte Stimme am Mikrofon