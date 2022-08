Sommerserie: Ein Tag in Veltheim – Im Paradies der Enten und Plastik-Dinos Veltheim ist im Süden eine Stadt, in der Mitte ein Dorf und im Norden ein merkwürdiges Disneyland. Bis auf die Zugbarrieren lieben die Bewohner alles an ihrem Stadtkreis. Delia Bachmann

Dinosaurier am Schützenweiher: Das Restaurant Schützenhaus im Norden von Veltheim wird von urzeitlichen Figuren bevölkert. Fotos: Madeleine Schoder

Veltheim muss das Paradies auf Erden sein. Bei der Umfrage vor dem Coop an der Feldstrasse singen die Befragten jedenfalls ein Loblied auf ihren Stadtkreis. Auf den alten Dorfkern mit seinen Riegelhäusern. Auf die Reben am Gallispitz. Und auf das «Wolfi», die herzige Badi am Berg. «Man hilft sich und wählt eher SP», sagt eine Frau. «Es ist ein Dorf in einer Stadt», ein Neuzugezogener. «Mir gefällt es überall in Velte», findet eine Dritte. Wirklich? «Ja», meint sie und nach kurzem Überlegen: «Nur die Barriere ist immer unten.»