Emilia Roig ist Autorin und Expertin für Gleichstellungs- und Inklusionsfragen, soziale Gerechtigkeit ist ihr grosses Thema. Die 40-Jährige hat bisher zwei Bücher veröffentlicht: «Why We Matter» (2021) und «Das Ende der Ehe» (2023), beide schafften es in die «Spiegel»-Bestseller-Liste. 2017 hat sie das Center for Intersectional Justice in Berlin gegründet, eine gemeinnützige Organisation, die sich «ein Leben frei von systemischer Unterdrückung für alle einsetzt», so der Eigenbeschrieb.

Roig hat an Universitäten in Frankreich, Deutschland und den USA gelehrt und promovierte in Politikwissenschaft. Sie in der Nähe von Paris aufgewachsen, der Vater jüdisch und aus Algerien, die Mutter aus Martinique; heute lebt sie in Berlin. (fim)