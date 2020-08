Handbiker in der Region – Im Rollstuhl durch die Schweiz radeln Zum 40-Jahr-Jubiläum der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung fahren Handbiker in 13 Etappen durch die ganze Schweiz. Armin Jossi ist einer von ihnen und als Thurgauer Mitglied des Rollstuhlclubs Winterthur Schaffhausen. Elena Willi

Auch wenn Armin Jossis Handbike von einem Motor unterstützt ist, braucht der Antrieb trainierte Oberarme. Foto: Madeleine Schoder

Armin und Flavia Jossi sind in der Garage ihres Einfamilienhauses in Frauenfeld. «Wir müssen noch die Feineinstellungen machen», sagt Armin Jossi, der als Paraplegiker am Handbike-Fahren der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung teilnimmt. Zum 40-Jahr-Jubiläum der Vereinigung organisiert sie gemeinsam mit einigen Schweizer Rollstuhlclubs den Giro Suisse.