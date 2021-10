Verwaltung in Winterthur – Im Superblock ist es zu eng geworden Sechs Jahre nach dem Einzug reicht das Platzangebot im Superblock bereits nicht mehr für die Stadtverwaltung. Ein Teil des Personals zieht in neue Büros, deren Miete teurer ist. Till Hirsekorn

Einmal über die Strasse: Mitarbeitende aus dem Superblock (hinten) ziehen in den Bürobau an der Schützenstrasse. Foto: Enzo Lopardo

Der Superblock ist voll. So voll, dass die Stadtverwaltung nun neue Bürofläche dazumieten muss. Die 26’243 Quadratmeter an Bürofläche (etwa vier Fussballfelder) reichen nicht mehr. 2015 zog die Stadt mit 850 Angestellten von 26 Verwaltungseinheiten an der Pionierstrasse ein, als Mieterin beim Versicherer Axa. Seither ist Winterthur gewachsen und mit der Stadt auch die Verwaltung. Im Frühling 2022 expandiert ein Teil der Stadtverwaltung daher an die Schützenstrasse 1 und 3, in hundert Meter Luftdistanz zum Superblock, einmal über die Zürcherstrasse. Dort beziehen sie auf 856 Quadratmetern neue Büros. Kostenpunkt: 362’400 Franken pro Jahr. Heruntergerechnet auf die Rohbaumiete, liegt dies stadtweit preislich im Mittel – ist mit 240 Franken pro Quadratmeter aber deutlich teurer als im Superblock (195 Franken). Vermieterin ist die Allreal Office AG. Der Vertrag ist vorerst auf zehn Jahre befristet.