Geheimtipp Thurgau – Im Tal der vergessenen Seen Sonntagsausflug ins Seebachtal, wo traumhafte Natur die Besucher zur Achtsamkeit zwingt. Daniel J. Schüz

Flachmoor von nationaler Bedeutung: Das Seebachtal mit dem Nussbaumersee im Vordergrund. Foto: Ivo Scholz

An der Strasse weist kein Schild den Weg, auch auf der Landkarte sucht man den Namen vergeblich: So ganz ohne weiteres ist das Seebachtal nicht zu finden – und das ist, wenn man Humbert Entress fragt, ganz gut so: «Noch mehr Andrang verträgt die Natur nicht.»