Gastrokolumne «Angerichtet» – Im Thai Style schmeckt sogar die Deko Das Restaurant Thai Style an der Stadthausstrasse überzeugt mit Präsentation, Geschmack und essbaren Orchideen. Ein Testessen. Muriel Blum

Die vegetarische Kokosmilchsuppe Tom Kha Pak wird als Vor- und als Hauptspeise angeboten. Foto: Muriel Blum

Für einen Mittwochabend ist das Thai Style gut besetzt. Am Wochenende betreibt das Restaurant drei Räume, unter der Woche nur einen. Wir sind also froh, reserviert zu haben. Der vielversprechende Duft von frisch gekochtem Reis und Kokosmilch weht uns entgegen, als wir eintreten. Warmes Licht erhellt den Raum.

Zum Einstieg teilen wir uns zu dritt eine gemischte Vorspeisenplatte für 29.50 Franken – gemäss Beleg. Zwischen essbaren Orchideen, Salatblättern und Reischips liegen gebackene Teigtaschen mit Kartoffeln und Curry, Frühlingsrollen sowie Crevetten- und Pouletspiessli. Dazu gibt es Süsssauer- und Erdnuss-Sauce neben eingelegtem Gemüse. Die Häppchen schmecken fantastisch, auch die Deko essen wir mit.

Die Vorspeise-Häppchen kommen in einer reich verzierten Etagere. Dabei stossen besonders die essbaren Orchideen auf Begeisterung. Fotos: Muriel Blum

Während wir auf die Hauptspeise warten, widmen wir uns den Getränken. Ich gönne mir ein Singha-Bier, laut Getränkekarte ein «Original Thai Beer». Es ist Marktführer in Thailand und auch in Winterthur sehr verbreitet: Sofort kommen Erinnerungen an die letzte Partynacht in der Bangkok-Karaoke-Bar auf – dort erhält man dieses Bier gratis zum Eintritt dazu. Meine beiden Begleiterinnen probieren einen Oishi-Eistee. Die Sorte Zitrone-Honig kommt sehr gut an, Genmai (Grüntee mit geröstetem Reis) schmeckt uns etwas zu rauchig.

Kaum sind die Getränke leer, stehen auch schon die Hauptspeisen vor uns. Trotz Warnung durch die Bedienung wagt sich eine der Freundinnen an ein scharfes Sen Pad Ki Mau (Wok-Gericht mit Gemüse und Tofu, 23.50 Franken). Wie zu erwarten, ist es dann auch extrem scharf – schmeckt aber ausgezeichnet. Milder, aber nicht weniger gut sind die anderen beiden Gerichte: ein Massaman-Curry (24.50 Franken) und ein Tom Kha Pak (vegetarische Kokosmilchsuppe, 25.50 Franken).

1 / 2 Das Curry und die Kokosmilchsuppe kommen in Schalen. Zu beidem serviert man uns eine herzförmig angerichtete Portion Reis. Fotos: Fiona Hostettler

Nach zwei Gängen sind wir eigentlich pappsatt. Doch etwas Süsses passt ja bekanntlich immer rein, also bestellen wir das Dessert Kluai Buat Chi – in Kokosmilch gekochte Banane. Optisch überzeugt der Nachtisch nicht besonders, geschmacklich ist er überragend. «Einfach köstlich», fassen es die Begleiterinnen zusammen und bringen damit den ganzen Abend auf den Punkt.

