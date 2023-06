Trockenheit und Waldbrandgefahr – Im Tösstal finden erste Fischrettungen statt Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt im Kanton Zürich erhebliche Waldbrandgefahr. Im Tösstal müssen derweil die ersten Fische gerettet werden.

Wegen der Trockenheit müssen in einzelnen Gewässerabschnitten der Töss Fische notabgefischt werden. Archivfoto: Sabina Bobst

Die anhaltende Trockenheit im Kanton Zürich führt dazu, dass bereits erste Fischrettungsaktionen nötig wurden. Wie eine Sprecherin der Zürcher Baudirektion dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF1 sagte, mussten im Tösstal Fische gerettet werden. Die Aktionen fanden demnach in der Töss selbst sowie in kleineren Bächen statt.

Das Flussbett der Töss trocknet südlich von Turbenthal im Sommer immer wieder aus. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass das Wasser der Töss bei Trockenheit jeweils absackt und der Fluss unterirdisch im Kies weiterfliesst.

Kanton stuft Waldbrandgefahr herauf

Derweil hat der Kanton Zürich wegen der Trockenheit die Waldbrandgefahr auf Stufe «erheblich» erhöht. Mit der Heraufstufung sind noch keine Massnahmen oder Verbote verbunden. Sie ist aber mit einer Mahnung zu einem sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald, in Waldesnähe und im Freien verbunden.

Der Kanton Zürich erinnert auf seiner Website an die allgemeinen Verhaltensregeln, wonach im Wald und in Waldesnähe kein brennendes oder glühendes Material weggeworfen werden soll. Zudem sollen Feuer nur in befestigten Feuerstellen entfacht, dann laufend überwacht und am Ende mit Wasser vollständig gelöscht werden.

In Zürichs Nachbarkanton Schaffhausen gilt gemäss einer Übersicht des Bafu seit elf Tagen ebenfalls Gefahrenstufe 3. In den weiteren angrenzenden Kantonen Aargau, Zug, Schwyz, St. Gallen und Thurgau wird derzeit hingegen von einer «mässigen Gefahr» ausgegangen.

mst/SDA

