Todesanzeigen, Danksagungen, Leidzirkulare aufgeben – Im Trauerfall Hier finden Sie Informationen zur Aufgabe von Traueranzeigen.

Vorgehensweise für Angehörige bei einem Todesfall

Meldung des Todesfalles beim Zivilstandsamt (Bestattungsamt) der jeweiligen Gemeinde

Mit dem zuständigen Pfarramt Verbindung aufnehmen

Todesanzeigen für die Zeitung aufgeben und Trauerzirkulare drucken lassen

Je nach Gemeinde und Kanton weicht die Vorgehensweise vom unten aufgezeigten Weg leicht ab. Die örtlichen Zivilstandsämter der Gemeinden helfen den Hinterbliebenen jedoch in aller Regel, die Formalitäten richtig zu erledigen. Die Adresse und Telefonnummer kann den Telefonbüchern und den Internetseiten der Gemeinden und Behörden entnommen werden. In einigen Gemeinden ist mitunter auch festgehalten, wo die Ansprechpartner ausserhalb der Bürozeiten erreicht werden können. Stirbt der Angehörige zu Hause, muss dem Zivilstandsamt die Todesbescheinigung des Arztes vorgelegt werden und wenn möglich das Familienbüchlein der verstorbenen Person.

Welche Angaben sollte eine Todesanzeige enthalten?

Vorname, Name und eventuell Frauenname der verstorbenen Person

Das erreichte Alter (eventuell Datum der Geburt und den Todestag angeben)

Die Todesursache (nur, wenn gewünscht)

Den Wohnort der verstorbenen Person (Angabe in der Datumszeile)

Die Leidtragenden (Ehegatte, Kinder und deren Familie, eventuell Eltern)

Zeit und Ort der Beerdigung und der Abdankung

Soll einer Institution gedacht werden?

Der Text kann durch ein Kreuzzeichen, ein anderes und oder einen Bibelvers ergänzt werden.

Muster einer Todesanzeige

Beim Aufsetzen von Todesanzeigen beraten wir Sie gerne an unserem Schalter. Bitte beachten Sie, dass unsere Auswahl an Sujets begrenzt ist. Am Besten bringen Sie Ihr Wunschsujet mit.

Preise

Todesanzeigen: Fr. 1.91/mm für alle Ausgaben

Danksagungen: Fr. 1.91/mm in der Normalauflage, Fr. 2.90/mm in der Grossauflage (Mittwoch)

Millimeter-Grundpreis (1 Spalte in Franken), zzgl. MWST

Berechnungsbeispiel

Breite: 4 Spalten (fixe Breite) x Höhe: 120 mm

Berechnung: 4 x 120 mm = 480 mm Total; 480 x Fr. 1,91 = Fr. 916 . 80 Brutto (zzgl . 7.7% MWSt.)

Aufgabe von Todesanzeigen

Von Montag bis Freitag nehmen wir Todesanzeigen bis 16.00 Uhr entgegen. Über das Wochenende eingehende Todesanzeigen für die Montagsausgabe müssen uns bis spätestens Sonntag 15.00 Uhr vorliegen.

Aufgabe-Möglichkeiten

Am Landbote Schalter an der Technoparkstrasse 5, 8406 Winterthur

Per E-Mail: inserate@landbote.ch*

Über unser Online-Tool

Speziell für die Montagsausgabe

Am Landbote Schalter direkt in den Briefkasten an der Technoparkstrasse 5, 8406 Winterthur mit gut sichtbarem Vermerk auf dem Couvert «Dringende Todesanzeige», per E-Mail an inserate@landbote.ch* oder über unser Online-Tool. Aufträge für die Montagsausgaben müssen bis spätestens Sonntag, 15.00 Uhr abgegeben werden.

*Ist dem E-Mail eine Anlage (Attachment) mit der bereits gestalteten Todesanzeige angefügt, bitte ausdrücklich vermerken, wenn diese als Vorlage übernommen werden soll. Die Todesanzeige erscheint sonst in unserer hauseigenen grafischen Gestaltung. Ist es uns aus technischen Gründen nicht möglich, die Anlage zu übernehmen, bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir die Todesanzeige in unserer üblichen Darstellung veröffentlichen.

Wichtige Hinweise

Geben Sie die Todesanzeige erst dann auf, wenn das Datum der Abdankung und der Ablauf der Beerdigung festgelegt sind

Klären Sie genau ab, wer alles unter den Trauernden aufgeführt werden soll

Die Namen und Vornamen deutlich mit Druckschrift auf das Manuskript schreiben

Schalter-Öffnungszeiten für Todesanzeigen, Danksagungen und Trauerzirkulare

Montag bis Freitag: 8.00 - 11.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

Technoparkstrasse 5, 8406 Winterthur (gebührenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage)

Telefon 044 515 44 46 oder 044 515 44 44