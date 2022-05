Aufgefallen in Kemptthal – Im «Valley» werden Horrorjobs vergeben Die Betreiber des geplanten Geisterhauses auf dem ehemaligen Maggi-Areal suchen Statistinnen und Statisten. Heinz Zürcher

Wer anderen gerne einen Schrecken einjagt, kann sich nun bewerben. Foto: Manuel Schütz (PD)

Ob Zombie, Monster, böser Clown oder Freddy Krueger aus dem Horrorklassiker «A Nightmare on Elm Street»: Solche und andere gruslige Figuren sollen den Besucherinnen und Besuchern des geplanten Geisterhauses The Haunted einen gehörigen Schrecken einjagen. Wie die Betreiberin Good News Productions in einer Mitteilung schreibt, vergibt sie 150 dieser Horrornebenjobs.