Der FCW in Chiasso Die Chance auf einen Saisonrekord

Der FCW spielt am Freitag beim Tabellenletzten Chiasso. Das Tagesziel: mit einem dritten Sieg in Folge – nach dem 3:2 in Aarau und dem 1:0 gegen Schaffhausen – eine Bestleistung fürs Jahr 2019/20 aufstellen.