Aussergewöhnliche Landwirtschaft – Im Weinland wird Hirse angebaut – für den Menschen Auf einem Feld in Marthalen wächst Rispenhirse. Doch die wärmeliebende Pflanze dient nicht etwa als Gründüngung oder Tierfutter, sondern der menschlichen Ernährung. Markus Brupbacher

Eine Rispenhirse, von nahem aufgenommen auf einem Feld in Marthalen. Foto: Marc Dahinden

Die buschigen Rispen sind leicht gebogen und erinnern an ein Feuerwerk am Himmel. Das Feld mit den auffälligen Pflanzen liegt am Dorfrand von Marthalen im Gebiet Zil, zwischen dem Öliweiher und dem Oberstufenschulhaus. «Bei der beobachteten Kultur handelt es sich um Rispenhirse», sagt Katrin Carrel vom landwirtschaftlichen Kompetenzzentrum Strickhof auf Anfrage. Anbau von Hirse im Zürcher Weinland – das überrascht.