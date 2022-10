Gastrokolumne Angerichtet – Im wilden Weinland gibts Barbies zum Dessert Die Wildsaison ist eröffnet. Da lohnt sich ein Ausflug ins Weinland doppelt. Zum Beispiel in den alten Dorfkern von Marthalen, ins Rössli. Till Hirsekorn

Das Wildschwein-Entrecôte kam etwas zu stark durchgebraten. Fotos: Till Hirsekorn

Keine Wümmet, keine Fachwerkhäuser und nicht der Husemersee lockte uns an diesem Wochenende ins Weinland. Sondern Albisser, Borowitzky und Claisler – alte Apfelsorten. Der Verein Fructus lud mitten im Marthaler Dorfkern zu einer Ausstellung mit über 500 Sorten. Da bot sich ein Zmittag im Restaurant Rössli natürlich an. Im Sommer besticht der Gasthof durch seinen Garten mit seiner mächtigen Eiche. Im Herbst durch die Wildkarte.

Zum Apéro bestellen wir Suuser (5 dl, 11.50) vom Benkemer Weingut Strasser. Noch ist er etwas zu jung und entsprechend süss, wir probieren in einer Woche nochmals. Der Federweisser (5dl, 23.50) danach ist frisch, leicht und lieblich, und halt ein echter Wein.

Links Federweisser (ein fertiger Weisser aus roten Trauben), rechts Suuser, leicht gärender Traubenmost. Fotos: Till Hirsekorn

Zur Vorspeise bestellen wir kleine Salate in drei Variationen (7–9.50) und ein Riesling-Süppchen (8.50) mit einer schönen Säure und feinen Weinnote. Der Auftakt ist gelungen, und wir freuen uns auf die Hauptgänge: einen Rössli-Klassiker (Hackbraten mit Kartoffelstock, 31.50), zwei Wild-Teller (Wildschwein-Entrecôte, 36.–; Reh-Schnitzel, 42.–) und einmal Vegetarisch (Tüüfel-Spätzli mit Eierschwämmli, 26.–).

Die Teller sind klassisch, aber schön angerichtet, mit einem halben Apfel gefüllt mit Preiselbeeren als Farbtupfer. Es sind Details, die wir zu kritisieren haben. Aber sie summieren sich.

Hatte eine herrlich säuerliche Weinnote: Die Riesling-Suppe.

Zusammen mit Marsala-Porto-Sauce mundet der schön lockere Hackbraten gut. Ohne wäre er etwas zu fade.

Auch fürs Auge schön: Die «rassigen» Tüüfel-Spätzli mit Eierschwämmli.

Die Menüs kommen etwas lauwarm, der Rosenkohl ist leicht verkocht, dafür hat der Apfel noch zu viel Biss – wie das Wildschwein, das etwas zu stark durchgebraten kommt. Dafür hätte man die Spätzli etwas länger in der Butter schwenken dürfen. Den etwas faden, aber luftigen Hackbraten rettet die Marsala-Porto-Rahmsauce. Sie macht ihn geschmacklich rund und fein. Ob es den Tüüfel (das Chili) in den Spätzli wirklich gebraucht hätte, lassen wir mal offen. Alles in allem aber sind wir zufrieden. Das Rössli schafft den Spagat zwischen gepflegt und währschaft. Man setzt konsequent auf regionale Zulieferer, da ist viel Weinland auf dem Teller. Das überzeugt.

Auf das Dessert verzichten wir. Hüa, die Äpfel rufen! In der Fructus-Ausstellung dürfen wir zwar nur mit den Augen essen. Aber die schiere Auswahl an Sorten plättet uns. Allgäuer Kalvill, Extertaler Katzenkopf, Fettapfel oder Marthaler Canada – die Auswahl könnte so viel grösser sein als Braeburn, Gala und Co.

Nur mit den Augen kosten: Die Apfelausstellung im Ortsmuseum zeigte 500 verschiedene Sorten. Sehr beeindruckend.

In die Ladenregale wird es aber auch «Barbie» wohl nie schaffen, von der wir einen Sack mit nach Hause nehmen. Die Sorte schmeckt zwar herrlich frisch. Aber laut ihrer Züchterin ist sie zu druckempfindlich. «Die Kunden kaufen halt nach wie vor mit dem Auge», sagt sie schulterzuckend.

