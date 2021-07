Analyse zum Wahlkampf in Winterthur – Im Winterthur stehen die Zeichen auf Korrektur, nicht auf Machtwechsel Sieben Monate vor der Stadtratswahl klären sich die Fronten. Mitte-links und das bürgerliche Lager schicken je fünf Kandidaten ins Rennen. Und wieder einmal geht es um Parkplätze. Eine Auslegeordnung. Michael Graf

Michael Künzle (Mitte) übergibt Katrin Cometta (GLP) im August 2020 den Siegerstrauss nach ihrem Sieg in der Stadtrats-Ersatzwahl. Im Hintergrund Künzles Konkurrent ums Stadtpräsidium, Kaspar Bopp (SP). Foto: Enzo Lopardo

Winterthur ist ein politisch umkämpftes Pflaster, in den USA könnte man sagen: ein Swing State. Während die Stadt Zürich seit den späten Neunzigerjahren fest in linker Hand ist, kippten die Mehrheitsverhältnisse in Winterthur mehrfach: 2002 kam eine Mitte-links-Regierung unter Ernst Wohlwend (SP) ans Ruder, die ihre Macht in den Folgejahren zementierte. 2014 eroberten die Bürgerlichen mit der Wahl von Josef Lisibach (SVP) die Mehrheit zurück, nur um sie 2018 mit seiner Abwahl wieder zu verlieren.

In der Zwischenzeit wurden die Bürgerlichen sogar noch mehr zurückgedrängt, seit die FDP letztes Jahr ihren zweiten Sitz an die GLP mit Katrin Cometta verlor. Seither heisst es: drei SP-Sitze und je einer für Grüne, GLP, FDP und Mitte. Der Wahlkampf für die Erneuerungswahl im Februar 2022 ist eröffnet. Schwingt dann das Pendel zurück?