Als Winterthur Frauenfeld half – Im Zeichen der Nachbarschaft Vor 250 Jahren brannte ein Teil der Stadt Frauenfeld nieder. Dank der raschen Hilfe unter anderem von Winterthur konnte der Schaden immerhin eingegrenzt werden. Peter Niederhäuser

Eine Stadt in Flammen: Blick auf die obere Altstadt, ganz rechts die katholische Nikolaikirche. Im Stadtgraben vorn liegen Gegenstände, die aus den brennenden Häusern gerettet werden konnten. Kupferradierung von Johann Jakob Hofmann von 1771. Druck: Historisches Museum Thurgau

Am 19. Juli 1771 ereignete sich in Frauenfeld eine gewaltige Katastrophe. Beim Bäcker Müller brach in den Morgenstunden im Obergeschoss ein Brand aus, der sich rasch über die halbe Stadt verbreitete und bald auch auf die Nikolaikirche übergriff. Erst einen Tag später zeigte sich das Ausmass der Katastrophe: Mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser waren abgebrannt und sechzig Haushaltungen obdachlos geworden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Es dauerte Jahre, bis die Schäden beseitigt und die Gebäude wieder aufgebaut werden konnten. Der Verlust wurde auf über 150’000 Gulden taxiert – eine horrende Summe angesichts der fehlenden Brandversicherung wie auch mit Blick auf das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Handwerkers von rund 100 Gulden.