Erstes Foto des mysteriösen Objekts – Im Zentrum unserer Galaxie lauert ein schwarzes Loch Was verbirgt sich im Mittelpunkt der Milchstrasse? Ein erdumspannendes Teleskop hat das rätselhafte Objekt erstmals fotografiert. Es scheint sich wie vermutet um ein schwarzes Loch zu handeln – das offenbar auf Diät ist. Marlene Weiss

Aufnahme vom schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse: Im dunklen Schatten in der Mitte wird das Licht verschluckt. Der leuchtende Ring zeigt erhitztes Gas. Foto: EHT collaboration

Im Jahr 1954 erschien eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln über Radiostrahlung aus dem All. Besonders intensive Strahlung kam aus der Richtung des Zentrums unserer Galaxie, der Milchstrasse. Sollte es sich um viele Einzelquellen handeln, die zufällig in einer Reihe liegen und deshalb so hell wirken? Das wäre doch ein unwahrscheinlicher Zufall, meinten die Autoren einer der Studien im «Australian Journal of Physics». «Übrig bleibt daher der Schluss, dass es ein ausgedehntes physikalisches Objekt im Zentrum der Galaxie gibt, das eine ungewöhnlich intensive Quelle von Radio-Rauschen ist.»