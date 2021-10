Friedhofstrend Seuzach – Immer mehr Menschen wollen nach dem Tod nicht allein liegen Das klassische Bestattungsritual mit Sarg und persönlichem Grabstein ist schon längst nicht mehr die Norm. In Seuzach wird deshalb das Gemeinschaftsgrab erweitert. Fabienne Grimm

Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Seuzach. Foto: Madeleine Schoder

Auf der Grabwand des Gemeinschaftsgrabs auf dem Friedhof Seuzach wird es eng. Namen reiht sich hier an Namen. Denn die letzte Reise führt immer mehr Leute ins Gemeinschaftsgrab statt in den Sarg. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, soll das Gemeinschaftsgrab auf dem Seuzacher Friedhof noch in diesem Herbst erweitert werden.