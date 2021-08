Kolumne von Barbara Bleisch - Immer mit der Unruhe

Immer aktiv, immer kreativ, immer auf Draht? Szene aus der schwedischen Netflix-Serie «Liebe und Anarchie». Foto: Netflix

Die Sommerferien sind vorbei, die Scholle hat uns wieder – und mit ihr die Betriebsamkeit. Unsere mobilen Geräte liefern permanent Arbeit frei Haus. Und viele fragen sich: Wie bewahre ich bloss die innere Ruhe, die gewonnene Distanz?

Der Rezepte gibt es viele: vom schlauen digitalen Organizer über die Meditations-App bis hin zum Kurs in Selbstmanagement. Letztlich seien das aber alles Fallen, schreibt die US-amerikanische Künstlerin Jenny Odell in ihrem fulminanten Essay «Nichts tun». Wollen wir uns der alles durchdringenden «Aufmerksamkeitsökonomie» entziehen, hilft es nämlich nicht, noch produktiver oder effizienter sein zu wollen oder sich gegen den Lärm zu verpanzern. Im Gegenteil. Das Einzige, was hilft, ist nichts zu tun und einen Schritt beiseitezutreten.