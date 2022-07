Ein Wochenende lang Turnier – Immer voll auf den Ball: Eindrücke vom Grümpi in Wiesendangen Drei Tage lang wurde in Wiesendangen getschuttet. Hier finden Sie einige Momentaufnahmen in unserer Bildstrecke. Nicole Döbeli

Wie weit es der Eckball wohl geschafft hat? Foto: Madeleine Schoder

Vom Freitagnachmittag bis zum Sonntagabend wurde in Wiesendangen bei bestem Wetter fleissig Fussball gespielt. Schülerinnen, Turner, Fussballjunioren und Nichtfussballerinnen gleichermassen traten am Grümpelturnier gegeneinander an. Sie zeigten sich ernst auf dem Platz und kreativ in der Namensfindung, hier eine Auswahl der Teamnamen: Wisi Wusler, Kicker-Bande, Wasserhasser FC, FC Bünzli, Chlüteris, Stülpenbügler, Schümmerbuebe und Etliche örtliche Schlüsselfiguren.

Hopp! Grosse Fan-Unterstützung am Schülerturnier. Zuschauen kostet hier weniger als beim FCW. Foto: Madeleine Schoder

Die Pokale warten glänzend und verheissungsvoll in der Sonne. Erst heisst es sich anstrengen! Foto: Madeleine Schoder

Schneeeeeell! Foto: Madeleine Schoder

Oho, voller Körpereinsatz! Foto: Madeleine Schoder

Zweimal Sprudel. Foto: Madeleine Schoder

Zwischendurch eine Stärkung mit mediterranen Häppchen. Foto: Madeleine Schoder

Brenzlige Situation, aber der Nationalgoalie Sommer steht bereit. Foto: Madeleine Schoder

Wer den Kampf um den Ball wohl gewonnen hat? Foto: Madeleine Schoder

Die Schuhe hatten es streng und dürfen auf dem Dach kurz auslüften. Foto: Madeleine Schoder

Zwei- und vierbeinige Zuschauer waren beim Grümpi dabei. Foto: Madeleine Schoder

Neiiin, Ballverlust! Foto: Madeleine Schoder

Immer schön Wasser trinken, auch wenn es zum Glück weniger als 35 Grad heiss war. Foto: Madeleine Schoder

