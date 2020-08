Orchester Evergreen Winterthur – Immergrüne Hits Vom Baby bis zum Best Ager war das Publikum der Evergreen Winterthur am Donnerstagabend begeistert. Die Leitung hatte Max Gerlach aus Wiesendangen. Gabriele Spiller

«Sommer-Serenade» mit dem Evergreen-Orchester im Restaurant Gutschick Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

«See You Later Alligator» rollt es am Donnerstagabend über die Terrasse des Restaurants Gutschick. Das Tanz- und Unterhaltungsorchester Evergreen unterhält das gut gefüllte Lokal mit einer «Sommer-Serenade». Die als Big Band konzipierte Formation präsentiert alte Schlager, Dixie-Potpourris und südamerikanische Rhythmen – eher gemütlich und damit gerade passend zum lauen Sommerabend. Unter der Leitung von Max Gerlach aus Wiesendangen, der 25 Jahre lang eine Big Band unter seinem Namen führte, spielen zehn erfahrene Musiker. Die kolumbianische Sängerin Guiomar Velandia ist an dem Abend anderweitig engagiert.