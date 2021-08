Triemli-Chefarzt appelliert an Albaner «Es ist unverantwortlich, sich nicht impfen zu lassen»

Omer Dzemali leitet die Herzchirurgie am Zürcher Stadtspital. Der in Nordmazedonien geborene Albaner sagt, warum die Impfquote unter seinen Landsleuten tief ist und was sich dagegen tun lässt.