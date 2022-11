Prozess um Apfelschorle-Vorfall – Impfkritiker griff Rickli an, weil er sich «Gehör verschaffen wollte» Der Mann, der die Regierungsrätin mit Apfelschorle bespritzt und sich dann gegen eine Strafe gewehrt hatte, ist erneut verurteilt worden. Erstmals erklärte er sein Motiv. Ernst Hilfiker

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli vor dem Impfmobil in Gossau, wo sich kurz nach ihrer Ansprache der Vorfall ereignete. Foto: Walter Bieri/Keystone

«Medien» und «Lügen!»: Wenn vor einem Gericht ein Kartonschild aufgestellt ist, auf dem diese zwei Worte in den Grossbuchstaben prangen, steht in der Regel ein Corona-Prozess bevor. Am Dienstagmorgen in Hinwil ging es um den aussergewöhnlichen Vorfall vom 21. August 2021 in Gossau. Damals war in der Zürcher Oberländer Gemeinde das Impfmobil präsentiert worden, eine der Massnahmen des Kantons Zürich zur Bekämpfung der Pandemie. Mittendrin: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli.