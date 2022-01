Heftige Proteste in Deutschland – Impfpflicht treibt Massnahmengegner auf die Strasse Bis zu 200'000 Menschen demonstrieren jeweils montags gegen die Corona-Politik der Regierung. Im Hintergrund ziehen immer häufiger Rechtsextremisten die Fäden. Dominique Eigenmann aus Berlin

Keine richtigen «Spaziergänge»: In vielen deutschen Städten treffen sich jeweils am Montag Gruppen, um trotz eingeschränkter Demonstrationsfreiheit gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren. Masken tragen sie selten. Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

1046 Veranstaltungen gegen die Corona-Politik zählte das deutsche Innenministerium am Montag vergangener Woche für ganz Deutschland, 188'000 Menschen nahmen an den Demonstrationen teil. An einem Tag im Januar waren es bereits mehr als 200'000 gewesen. Viele der Protestveranstaltungen finden jeweils montags statt, vor allem im Osten. Der Samstag ist ebenfalls beliebt, im Westen. Vor zwei Tagen gingen beispielsweise in Düsseldorf und Freiburg im Breisgau je 6000 bis 7000 Menschen auf die Strasse.

Im letzten Sommer, als die Impfungen noch ein baldiges Ende der Pandemie zu versprechen schienen, hatten manche Medien bereits das Ende der Proteste vorausgesagt. An den grossen Demonstrationen in Berlin oder Stuttgart verlor sich ein immer kleinerer, aber härterer Kern von Verschwörungsideologen, Reichsbürgern und Esoterikerinnen. Die Medien berichteten kaum noch, im Bundestagswahlkampf spielte das Thema Corona fast keine Rolle. Viele prominente Organisatoren klagten, ihnen gehe das Geld aus.