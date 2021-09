Corona-Demonstration in Winterthur – Impfskeptiker kommen nach Winterthur Massnahmengegner haben für Samstag eine Kundgebung in Winterthur angekündigt. Die Veranstalter rechnen mit über 1000 Teilnehmerinnen, darunter prominente Redner wie Andreas Thiel und Philipp Gut. Andrea Thurnherr , Gregory von Ballmoos

Letzten Samstag nahmen über 1500 Personen an einer unbewilligten Corona-Demonstration teil. Foto: Keystone

In Luzern demonstrierten am vergangenen Samstag über 1500 Personen gegen die Corona-Politik des Bundes. Bei der unbewilligten Demo kam es auch zu Ausschreitungen, die Polizei setzte Pfefferspray ein und wies rund 60 Personen weg. Ebenfalls am Wochenende zeigte sich SVP-Bundesrat Ueli Maurer in einem T-Shirt der Gruppierung «Freiheitstrychler». Diese ziehen an Corona-Demos mit ihren Treicheln gern vorneweg und gelten als radikale Impfgegner.

Diese Massnahmengegnerinnen und Impfkritiker kommen nun nach Winterthur. Laut einem Flyer, der in den sozialen Medien kursiert, demonstrieren verschiedene Gruppierungen am Samstag auf dem Neumarkt gegen eine angebliche Zensur und Impfdiktatur. Während der Kundgebung treten gleich 15 Rednerinnen und Redner auf. Viele von ihnen sind schweizweit für ihr Engagement gegen die geltenden Massnahmen bekannt – darunter der Kabarettist Andreas Thiel oder der frühere stellvertretende Chefredaktor der «Weltwoche», Philipp Gut.