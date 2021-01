Impfen in Winterthur – Impfwillige sollen sich via E-Mail beim Hausarzt melden Das Winterthurer Ärztenetzwerk Hawadoc empfiehlt den Hausärzten, eine Liste mit allen impfwilligen Patienten zu erstellen. Die Ärztegesellschaft begrüsst den Vorschlag. Thomas Münzel

Patientinnen und Patienten sollten ihrem Hausarzt nicht per Telefon, aber via E-Mail oder beim nächsten Arztbesuch mitteilen, falls sie eine Covid-Impfung wünschten, meint auch die Zürcher Ärztegesellschaft. Foto: Reto Oeschger

Manch einer fragt sich wahrscheinlich bereits heute, wie er ab April zu seinem Impftermin kommt. Dann also, wenn aller Voraussicht nach die breite Bevölkerung sich in den Impfzentren und bei den Hausärzten gegen das Coronavirus wird impfen lassen können.

Das Winterthurer Ärztenetzwerk Hawadoc empfiehlt den Hausärzten schon jetzt, eine Liste der impfwilligen Patientinnen und Patienten zu führen. So sei man besser für den sich abzeichnenden Ansturm in den nächsten Wochen und Monaten gewappnet. «Die Patienten selber wiederum können der Hausarztpraxis am besten via E-Mail kundtun, dass sie eine Impfung wünschen», sagt Hausarzt Markus Wieser, medizinischer Leiter von Hawadoc.