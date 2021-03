Anmeldung für Covid-Impfung ab Montag – Impfzentrum Winterthur öffnet nach Ostern seine Tore Am 29. März schaltet der Kanton die Anmeldeplattform für die Covid-Impfungen auf. Personen ab 65 Jahren können sich registrieren und Personen ab 75 Jahren direkt einen Termin buchen. Das Impfzentrum Winterthur ist parat. Thomas Münzel UPDATE FOLGT

Die Infrastruktur steht: Blick in das Impfzentrum Winterthur an der Klosterstrasse 22 auf dem Rieter-Areal in Töss.

Foto: Marc Dahinden

Auf diese zwei Informationen, die die Zürcher Regierung am Dienstagmittag bekanntgegeben hat, haben viele Bürgerinnen und Bürger sehnlichst gewartet:

1. Am kommendem Montag wird auf www.zh.ch/coronaimpfung der Link zur Verfügung stehen, über welchen sich impfwillige Personen ab 65 Jahren für die Impfung registrieren können. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich ab dem 29. März telefonisch via Impfhotline (Nummer 0848 33 66 11) für eine Impfung anmelden. Die Vergabe der Impftermine erfolgt in der Reihenfolge der vom BAG vorgegebenen Priorisierungsgruppen. Das heisst, dass zuerst nur Personen ab 75 einen Impftermin buchen können. Für Personen ab 65 Jahren wird die Terminbuchung möglich sein, sobald ein Grossteil der Personen ab 75 Jahren geimpft ist, womit laut dem Kanton noch im April gerechnet wird. Je nach Impfquote und der Verfügbarkeit des Impfstoffs werden anschliessend die weiteren Impfgruppen schrittweise für eine Terminbuchung freigeschaltet. Jüngere Personen müssen sich noch etwas gedulden, bis sie sich registrieren können.

2. Nach Ostern nehmen die regionalen Impfzentren im Kanton Zürich gestaffelt den Betrieb auf. Das Impfzentrum Winterthur, das sich an der Klosterstrasse 22 auf dem Rieter-Areal befindet, öffnet seine Tore am 6. April. Im kommenden Monat sollen laut einer Medienmitteilung des Kantons rund 90’000 Termine für Erstimpfungen vergeben werden. Ab Mai, wenn grössere Impfstoffmengen angekündigt sind, sollen auch die Apotheken in die Impfaktion integriert werden.