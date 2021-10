Impfen gegen Covid-19 – Impfzentrum Winterthur zieht um Der bisherige Standort des Impfzentrums Winterthur schliesst seine Tore am 10. Dezember. Ab Januar wird man sich in einem anderen Gebäude auf dem Rieter-Areal gegen Covid-19 impfen lassen können. Thomas Münzel

Blick auf den Haupteingang des bisherigen Impfzentrums Winterthur. Das Gebäude des künftigen Zentrums befindet sich ebenfalls auf dem Rieter-Areal. Foto: Thomas Münzel

Noch sind nicht alle Details zum Umzug des Impfzentrums Winterthur klar: Sicher ist aber, dass man sich am bisherigen Standort an der Klosterstrasse 22 nur noch bis 10. Dezember gegen Covid-19 wird impfen lassen können. Das bestätigte am Donnerstag Zentrumsleiter Thomas Kraft.

Auch wenn die vertraglichen Vereinbarungen noch nicht ganz unter Dach und Fach seien, könne man dennoch bereits heute sagen, dass sich das Gebäude des neuen Impfzentrums «in unmittelbarer Nähe des bisherigen Zentrums befinden wird», erklärt Kraft. «Und zwar auch auf dem Rieter-Areal.»