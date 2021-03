Schweiz setzt auf Pfizer und Moderna – Impfziel verschiebt sich in den Juli Bis in der Schweiz alle Impfbereiten gegen Corona geimpft sind, dürfte es Ende Juli werden. Dann sollen sämtliche Corona-bedingten Schliessungen aufgehoben werden. Bisher hatte der Bundesrat immer Ende Juni angestrebt. Markus Brotschi

Ab April soll in Impfzentren wie hier in einer Messehalle in Zürich-Oerlikon im grossen Stil geimpft werden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Sobald in der Schweiz die impfwillige Bevölkerung geschützt ist, will der Bundesrat praktisch alle Corona-bedingten Einschränkungen aufheben. Bisher hatte der Bundesrat immer davon gesprochen, dass bis Ende Juni alle geimpft sein würden. Am Donnerstag relativierte Gesundheitsminister Alain Berset nun dieses Ziel. Es sei nach wie vor realistisch, dass bis Ende Juni alle zumindest die erste Dosis erhielten. Bis alle auch die zweite Dosis bekommen hätten, werde es aber Ende Juli. Auch nach der ersten Spritze bestehe bereits ein hoher Schutz vor einer Erkrankung.

Positives konnte Berset nach dem Treffen mit Vertretern der Impfhersteller Pfizer und Moderna melden. Bisher gingen die Szenarien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) davon aus, dass für den Schutz aller Impfwilligen drei bis fünf verschiedene Hersteller nötig seien. Zusätzlich zu Pfizer/Biontech und Moderna figurierten in den Berechnungen die Bestellungen bei AstraZeneca, Curevac und Novavax. Nun setzt die Schweiz jedoch voll auf jene beiden RNA-Impfstoffe, die bereits zugelassen sind.

Impfstoff reicht für 75 Prozent

Die beiden Hersteller haben laut Bundesrat die rechtzeitige Lieferung der gekauften Mengen zugesichert. Mit der Zusage von 8,1 Millionen Dosen von Pfizer/Biontech und Moderna von April bis Juli lässt sich das Impfziel mit diesen beiden Herstellern allein erreichen. Dazuzurechnen sind die von Januar bis Ende März gelieferten 2,4 Millionen Dosen. Damit erhält die Schweiz von den beiden Firmen genügend Impfstoff, um 75 Prozent der erwachsenen Bevölkerung den vollen Schutz mit zwei Dosen zu gewährleisten. Ob sich tatsächlich 5,25 Millionen Menschen impfen lassen wollen, ist indes offen. Umfragen gehen von einer tieferen Impfbereitschaft aus.

Das BAG rechnet mit drei Szenarien, wobei das mittlere zurzeit im Vordergrund steht. Demnach lassen sich von den 2,4 Millionen Menschen, die zu den Risikogruppen zählen, drei Viertel impfen. Von der restlichen erwachsenen Bevölkerung von 4,7 Millionen sind es 60 Prozent. Im Szenario eins geht das BAG bei der Bevölkerung ohne spezielle Risiken von nur 50 Prozent Impfbereitschaft aus.

Bundespräsident Guy Parmelin verwies auf den hohen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nutzen einer raschen Impfung der Bevölkerung. Mit jedem Monat, der durch eine raschere Impfung gewonnen werde, könnten 800 Menschenleben gerettet und 700 Einweisungen auf eine Intensivstation verhindert werden. Zudem würden mit jedem gewonnenen Monat 750 Millionen Franken an wirtschaftlichen Kosten eingespart. Zurzeit steigen die Fallzahlen in der Schweiz weiter an. Diesen Donnerstag meldete das BAG 2046 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag letzte Woche waren es noch 1750 gewesen.

Grosse Kantone weniger optimistisch

Die Kantone können dank der Lieferungen ab April ihre Impfkapazitäten in Zentren, bei Hausärzten und Apotheken sukzessive hochfahren. Im nächsten Monat sollen den Kantonen 1,5 Millionen Dosen, im Mai und Juni dann je 3 Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Im Juli sind es nochmals 1,4 Millionen. Ob die Kantone diese Mengen allerdings tatsächlich so rasch verimpfen können, ist offen. So geht der Kanton Zürich nach wie vor davon aus, dass erst bis Ende August alle Impfwilligen geimpft sind. Der Kanton Bern hält Ende Juli zwar für realistisch, geht jedoch nur von einer Beteiligung von 50 bis 60 Prozent aus.

Für Verunsicherung sorgen zudem die von der EU diese Woche angekündigten Exportkontrollen für Impfstoffe. «Wir beobachten die Situation mit einer gewissen Beunruhigung», sagte Wirtschaftsminister Parmelin. Er verwies darauf, dass mit Lonza in Visp auch wichtige Bestandteile in der Schweiz hergestellt würden. Falls es tatsächlich zu Exportbeschränkungen komme, werde dies für alle Länder zum Nachteil sein. Auch Sabine Bruckner, Geschäftsführerin von Pfizer Schweiz, zeigte sich besorgt. Sollte es zu Exportrestriktionen der EU kommen, werde dies auch für EU-Länder negative Auswirkungen haben. Optimistischer gab sich Dan Staner, Europachef von Moderna Schweiz. Moderna pflege sehr gute Kontakte zur EU-Kommission und er sei zuversichtlich, dass schon die für nächste Woche in die Schweiz vorgesehene Charge ohne Probleme ausgeliefert werden könne.

Falls in den nächsten Monaten auch noch weitere Impfstoffe zugelassen würden, liesse sich das bundesrätliche Impfziel allenfalls etwas früher realisieren. Entscheidend ist jedoch, dass Pfizer und Moderna der Schweiz nun deutlich mehr liefern wollen als ursprünglich geplant. Bisher rechnete die Schweiz mit 6,5 Millionen Dosen von Pfizer und Moderna bis Ende Juni. Nun sind es von Januar bis Juni 9,1 Millionen und im Juli kommen nochmals 1,4 Millionen dazu.