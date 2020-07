Baustelle Winterthur – Implenia bringt Lokstadt an die Börse und 80 Wohnungen auf den Markt Der Hoch- und Tiefbauer Implenia beginnt bald mit dem Bau der Hochhäuser Bigboy und Tender. Den 139-Millionen-Auftrag hat der Konzern vom eigenen Spin-off erhalten. David Herter

Baustelle Lokstadt: Links neben den historischen Hallen werden die Hochhäuser Tender (35 Meter) und Bigboy (50 Meter) gebaut, rechts davon das Bürogebäude Elefant. Foto: David Herter

In der Lokstadt drehen die Kräne weiter. Das Haus Krokodil ist fast fertig, zwei grosse Baugruben sind ausgehoben und betoniert. Demnächst werden darin die Fundamente gelegt für zwei Hochhäuser, den 50 Meter hohen Bigboy und den 35 Meter hohen Tender. Wegen Bigboy und Tender, aber vor allem wegen dem 80 bis 100 Meter in den Himmel ragenden Hochhaus Rocket, hatten Anwohner am Brühlberg vor sechs Jahren das Referendum ergriffen gegen die Pläne für den neuen Stadtteil. Sie sahen wegen der Hochhäuser ihre Aussicht in Gefahr. Mehr als 60 Prozent der Winterthurerinnen und Winterthurer stimmten aber dem Gestaltungsplan für das Areal zu.