Lasst das Lager beginnen: Pfadis an der Eröffnungsfeier des Bundeslagers 2022 mit dem Motto «Mova» (24. Juli 2022).

Pfadis, so weit das Auge reicht: Rund 30’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgen die Eröffnungsfeier am Sonntagabend (24. Juli 2022).

Stimmung wie an einem Open Air: Auf der Bühne spielt die Musik, und alle singen mit (24. Juni 2022).

Das grösste Pfadi-Bundeslager, das je stattgefunden hat, ist am Sonntag im Oberwallis eröffnet worden. Rund 30’000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz sind angereist, um an diesem zweiwöchigen Treffen teilzunehmen, das bis zum 6. August dauert. Das Megatreffen mit dem Motto «Mova – auf geht’s!» ist das Ergebnis einer mehrjährigen Vorbereitung. Das Lagergelände besteht aus Strassen und Stadtvierteln, Wasserleitungen, Geschäften, Imbissbuden und Notfalleinrichtungen wie Sanitäts-, Polizei- und Feuerwehrstationen.

Sharing is caring: Hier ist für jeden Geschmack was dabei – zumindest was das Zähneputzen betrifft (24. Juli 2022).

Foto: Gabriel Monnet (Keystone)