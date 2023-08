Gefängnisstrafe für Pakistans Ex-Premier – Imran Khans Anhänger wittern ein Komplott Der Ex-Premier hat sich in Pakistan mit dem mächtigen Militär überworfen – nun verurteilt ihn ein Gericht zu drei Jahren Gefängnis. Tobias Matern

Hat sich mächtige Feinde geschaffen: Pakistans früherer Premier Imran Khan. Foto: K. M. Chaudary (Keystone)

Er hatte eine Vorahnung. Denn in den vergangenen Monaten sah er sich einem Verfahren nach dem nächsten ausgesetzt, 180 Prozesse liefen inzwischen gegen ihn – so hat es Imran Khan vor knapp drei Wochen im Interview mit dieser Redaktion geschildert. «Früher oder später werde ich ins Gefängnis gehen, weil ich nicht in der Lage sein werde, mich gegen all diese Fälle zu verteidigen», sagte der pakistanische Ex-Premier da. Aus seiner Sicht sind alle Fälle grundlos und politisch motiviert.