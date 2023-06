Erste Fahrt – In 2,9 Sekunden in die Zukunft Mit dem Eletre bricht jetzt auch Lotus radikal mit dem SUV-Tabu – und elektrifiziert nebenbei die traditionelle Sportwagen-Marke. Thomas Geiger

Mit dem Eletre bietet Lotus in seiner 75 Jahre währenden Geschichte zum ersten Mal einen SUV an. Foto: Lotus

Es dauert nur 2,9 Sekunden, doch in dieser Zeit vergehen 75 Jahre. Denn so lange dauert es, bis der neue Lotus Eletre aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt – und bis man alles über den Haufen wirft, was man über den bis dato wahrscheinlich kompromisslosesten Sportwagenhersteller der Welt gelernt hat: Mehr als ein halbes Jahrhundert lang haben die Briten mit Autos wie der Elise Enthaltsamkeit gelehrt und Gelenkigkeit gefordert, haben ihre Kunden unter grossen Schmerzen in viel zu kleine Karosserien gezwungen und noch Aufpreise fürs Radio verlangt, als überall sonst schon Touchscreens, DAB und Smartphones-Schnittstellen eingebaut waren. Und haben sie dafür mit einer puristischen Fahrfreude belohnt und mit einer Leichtigkeit, wie man sie diesseits des Motorrads kaum finden kann. Und jetzt so etwas! Denn als einer der letzten proben jetzt auch die Weight Watchers aus Hethel (Norfolk) den Sündenfall und leisten sich einen SUV.