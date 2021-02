BC Winterthur mit Startschwierigkeiten – In acht Minuten mässige

drei Viertel korrigiert Die NLA-Basketballerinnen aus Winterthur gewinnen das Heimspiel gegen Genf 71:62. Die letzten 20 Punkte warf alle der BCW. Stefan Kleiser

Ameryst Alston ist von den Genferinnen nicht zu stoppen und wirft 24 Punkte. Foto: Stefan Kleiser

«Valter Montini, möchten Sie lieber über die ersten 30 Minuten sprechen oder über die letzten 10?» Es huscht ein Lächeln über das Gesicht des Trainers der Winterthurerinnen, als er die Frage hört. Was hatte er nicht gelitten am Samstag während des Heimspiels gegen Genf! Sein Team machte in der ersten Halbzeit wie schon drei Tage zuvor im gegen Hélios verlorenen Halbfinal des SBL-Cups vieles verkehrt.

BC Winterthur - Genève Elite 71:62 Infos einblenden (17:24, 17:16, 17:16, 20:6). - Neuhegi. – Winterthur: Alston (24), Mensah (12), Tomezzoli (6), Bosnjak (12), Yatskovets (7); Jurhar (4), Kohler (2), Luap (4). – Genève: Spolyar (8), Chardon (14), Vidal-Genève (7), Morateur (11), Toumi (16); Dutruel, Puijalon, Ikateka Loosa (6). – Trefferquoten. Winterthur. 2 Punkte: 20/40; 3: 6/21; Freiwürfe: 13/16. – Genève: 21/37; 4/18; 8/14. – Bemerkungen: Winterthur ohne Siafa (überzählig), Götschmann und Stieger (abwesend), Brouwer (verletzt).