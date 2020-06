Reiten nach der Corona-Pause – In Aesch beginnt die Saison von Neuem Zum frühestmöglichen Termin nach der Corona-Pause finden am Wochenende in der Schweiz zwei Springsport-Anlässe statt. Einer davon in Aesch. Die Startgelegenheit nutzt auch der Weltranglistenzweite Martin Fuchs. Urs Kindhauser

Auf der Reitsportanlage Im Buck in Aesch findet am Wochenende einer der ersten Wettkämpfe nach der Corona-Pause statt. Heinz Diener

Normalerweise benötigt man für die Organisation einer Springkonkurrenz rund ein halbes Jahr oder mehr. In Aesch aber muss eine gute Woche reichen. «Am Donnerstag vor Pfingsten haben wir das Okay für den Anlass bekommen, am Freitag haben wir mit der Planung begonnen», sagt Nico Balmer, der Besitzer der Reitsportanlage Im Buck in Aesch und OK-Präsident. Die Kürze der Planungszeit ist nicht die einzige Besonderheit dieses Wettkampfs. Zahlreiche Konzepte mussten erarbeitet werden, um den Vorgaben zu genügen, die der Bund am 27. Mai erlassen hat, um Veranstaltungen vom 6. Juni an durchzuführen. Im Reitsport findet gleichzeitig mit dem CS Aesch nur ein Wettkampf so früh statt, nämlich der CS im bernischen Müntschemier.