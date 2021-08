Okavango-Delta in Gefahr - In Afrika droht die nächste Ölpest

Umweltschutz und Erdölförderung – In Afrika droht die nächste Ölpest Neben dem Unesco-Weltnaturerbe Okavango-Delta in Botswana wird nach Erdöl gesucht. Was dabei mit den Menschen und der Umwelt passieren kann, ist im Niger-Delta zu besichtigen. Rita Flubacher

Ein Fischer an der verschmutzten Küste in Nigeria. Öllecks zerstören die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. Foto: George Osodi (Bloomberg) via Getty Images

Die Öldämpfe waren so stark, dass Onitsha Joseph in Ohnmacht fiel und in ein Spital eingeliefert werden musste. Die Nigerianerin lebt in einer Wellblechhütte auf Stelzen an einem der unzähligen Flussarme im Niger-Delta. Auf dem Wasser um ihre Hütte trieben dickflüssige Ölteppiche und tote Fische.

Onitsha Joseph lebt wie viele Frauen im Delta vom Fischfang. Und sie weiss seit langem: Wo Öllachen auftauchen, gibt es bald keine Fische und Flusskrebse mehr und damit auch kein Einkommen. Also machten sich einige Fischerinnen in diesem Frühjahr auf die Suche nach der Quelle des Übels – und wurden fündig: Im Fluss blubberte Rohöl an die Oberfläche, darunter konnten die Frauen eine Ölpipeline sichten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung