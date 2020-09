Pfadi verliert im Europacup – In Dänemark war nichts zu holen Die Winterthurer Handballer haben in der European League die erwartete Niederlage eingefangen. Sie hielten sich im Hinspiel in Dänemark lange gut, mussten sich dann aber von Gudme 24:33 bezwingen lassen. Urs Stanger

Mit einem netten Polster haben die Handballer von GOG Gudme das Europacup-Hinspiel gegen Pfadi beendet. GOG Gudme

Neun Tore Differenz waren es am Ende. Gleich viel wie beim letzten Aufeinandertreffen vor 24 Jahren in der Champions League. Nur damals hatten die Winterthurer, in der Hochblüte ihrer Zeit, vor 2300 Zuschauern in der ausverkauften Eulachhalle 32:23 gewonnen.